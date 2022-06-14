Число пострадавших от обстрела жителей Донецка увеличилось до 33 человек

От обстрела ВСУ Донецка пострадали 33 мирных жителя, обновленные данные сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц при обстреле Донецка <…> общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 13 июня 2022 года составляет 37 человек (4 погибших и 33 раненых)», — говорится в сообщении СЦКК.

В понедельник Донецк интенсивно обстреливали ВСУ, город подвергся самому мощному и массированному удару за все время конфликта. Больше всего пострадали Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы. Количество погибших при обстреле Донецка достигло четырех человек. В результате обстрела пострадало около 70 домостроений.