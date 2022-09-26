Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне увеличилось | 360°

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Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне увеличилось

Минздрав: число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне выросло до 6 человек

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Число пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны украинских военных по гражданской переправе в Херсоне выросло до шести, один человек погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения области.

«По состоянию на 20:15 26 сентября 2022 года, в результате ракетного удара со стороны ВСУ по набережной нашего города шесть человек с осколочными ранениями доставлены в больницы Херсона», — указано в сообщении.

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Состояние раненых оценивается медиками как средней степени тяжести, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинская помощь. Все пациенты являются гражданскими.

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Украинские военные вечером 26 сентября обстреляли набережную в Херсоне. Изначально СМИ сообщали об одном погибшем и четырех раненых. Снаряды украинских военных, как отмечали журналисты, попали по барже с фурами. В общей сложности в городе прогремели шесть взрывов.

Днем 26 сентября ВСУ также атаковали Антоновский мост в Херсонской области. Перед этим система ПВО сработала в Новой Каховке.

После начла проведения референдумов в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях украинская сторона усилила обстрелы. Голосование за вхождение этих территорий в состав России завершится 27 сентября.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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