Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне увеличилось | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 21:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне увеличилось Минздрав: число пострадавших из-за обстрела ВСУ переправы в Херсоне выросло до 6 человек Pxhere.com

Читать 360tv в

Число пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны украинских военных по гражданской переправе в Херсоне выросло до шести, один человек погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения области.

«По состоянию на 20:15 26 сентября 2022 года, в результате ракетного удара со стороны ВСУ по набережной нашего города шесть человек с осколочными ранениями доставлены в больницы Херсона», — указано в сообщении.

Реклама

Состояние раненых оценивается медиками как средней степени тяжести, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинская помощь. Все пациенты являются гражданскими.

Реклама

Украинские военные вечером 26 сентября обстреляли набережную в Херсоне. Изначально СМИ сообщали об одном погибшем и четырех раненых. Снаряды украинских военных, как отмечали журналисты, попали по барже с фурами. В общей сложности в городе прогремели шесть взрывов.

Днем 26 сентября ВСУ также атаковали Антоновский мост в Херсонской области. Перед этим система ПВО сработала в Новой Каховке.

После начла проведения референдумов в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях украинская сторона усилила обстрелы. Голосование за вхождение этих территорий в состав России завершится 27 сентября.

0 0 0 0 0 0