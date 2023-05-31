Спецоперация 31 мая 2023, 08:38 Число погибших при обстреле птицефабрики в ЛНР выросло до пяти СЦКК: ВСУ обстреляли птицефабрику в ЛНР из HIMARS РИА «Новости»

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Количество жертв украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты Перевальского района Луганской Народной Республики выросло с четырех до пяти, ранены 19 человек. Кроме того, стало известно, что при ударе ВСУ применили реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом написало в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

«Противник выпустил четыре ракеты: три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну ракету типа М31. Повреждены строительный городок и здание птицефабрики», — говорится в сообщении.

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ВСУ атаковали поселок Карпаты в ночь на 31 мая. Ранее сообщалось о 16 раненых.

Ранее, 28 мая, украинские боевики ударили по частным домам в городе Алмазная в ЛНР. В результате погибли три человека: женщина и двое мужчин, еще восемь человек, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения. Один дом оказался полностью разрушен. Город частично лишился электроснабжения и газа.