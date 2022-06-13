Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех человек

Количество погибших при обстреле Донецка достигло четырех человек, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Ранение получили 22 человека. Ранее сообщалось о трех погибших и 20 пострадавших.

В течение дня в понедельник по Донецку выпустили около 300 снарядов разного калибра. Столица ДНР подверглась самому мощному обстрелу с 2014 года. Под удары попали Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы города.

ВСУ стреляли по Донецку из БМ-27 «Ураган» и РСЗО «Град». Один из снарядов попал в роддом, здание загорелось. По предварительным данным, пострадавших и погибших среди рожениц и персонала нет. При обстреле Майского рынка погибли мать и ребенок, много людей пострадали от осколков и ожогов. После обстрела загорелись все пять этажей жилого дома в микрорайоне Первая площадка. Штаб теробороны сообщил, что в результате обстрела 13 июня пострадало 70 домостроений.