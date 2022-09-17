Число погибших после атаки ВСУ на центр Херсона увеличилось до четырех | 360°

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Число погибших после атаки ВСУ на центр Херсона увеличилось до четырех

Минздрав Херсонской области: четыре человека погибли после атаки ВСУ на центр города

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Число погибших в результате атаки украинских боевиков на центр Херсона в пятницу, 16 сентября, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Херсонской области.

Днем 17 сентября в реанимации умерла еще одна женщина. Ведомство подчеркнуло, что медработники оперативно прибыли на место происшествия, оказав необходимую помощь и доставив пострадавшую в больницу. Однако она скончалась от полученных ранений.

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«Пенсионерка не была в здании администрации Херсона в момент атаки украинских военных, а просто шла неподалеку по улице рядом с местом происшествия», — отметили в Минздраве.

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Министерство принесло соболезнования родным и близким погибшей женщины.

Накануне сообщалось, что украинские боевики атаковали здание городской администрации Херсона, где в тот момент проходило совещание. По предположительной информации, боевики ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS, писало РИА ФАН.

Утром Министерство обороны РФ сообщило о срыве попытки наступления украинских боевиков в Херсонской области, уничтожив свыше 120 националистов.

Специальная военная операция РФ на Украине

Ситуация в Херсоне

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