Численность иностранных наемников на Украине сократилась почти вдвое — до 3,5 тысячи человек. С начала мая их приток почти иссяк. Большинство наемников уничтожили в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки, сообщил на брифингеофициальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, сотни иностранных наемников уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия. Большинство наемников, столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями ВСУ, предпочитают как можно быстрее покидать Украину, но этому препятствует киевский режим, подчеркнул Конашенков.

Он отдельно обратил внимание на то, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попали наемники, «не жалеют иностранцев».

«Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков родственники наемников <…> об их гибели просто не знают», — констатировал представитель оборонного ведомства.

Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, поэтому «лучшее, что их ожидает, — уголовная ответственность».

«Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут», — заявил Игорь Конашенков.