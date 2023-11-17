Спецоперация 17 ноября 2023, 08:54 Число безвозвратных потерь ВСУ в районе Серебрянского лесничества выросло Марочко: на Красно-Лиманском направлении у ВСУ резко выросли потери Ministry of Defense of Ukraine

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Сокращение западных боеприпасов и недостаточная огневая поддержка украинских штурмовиков в районе Серебрянского лесничества привели к резким потерям в рядах ВСУ. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На Красно-Лиманском направлении у противника растет количество безвозвратных потерь», — написал он.

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По его словам, Вооруженные силы Украины стали реже эвакуировать раненых. Боевики начали чаще умирать от кровопотерь.

Марочко уточнил, что информация получена из собственных источников. Она может отличаться от официальных данных.

Ранее ВСУ усилили атаки дронами-камикадзе по гражданским объектам в городах под Красным Лиманом. Боевики намеренно целятся по жилым домам, линиям электропередач, электроподстанциям и газопроводам.