Спецоперация 05 ноября 2022, 05:03 Численность украинского вооружения не изменилась — депутат ДНР Депутат ДНР Баевский: численность вооружений ВСУ осталась штатной РИА "Новости"

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Количество оружия в обращении украинской армии не изменилось, но уничтоженную советскую технику заменили на западную. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.

«Численность вооружений, используемых украинской армией, осталась штатной, но при этом произошло замещение уничтоженного советского вооружения западным. Это касается прежде всего ракетно-артиллерийского вооружения», — заявил Баевский.

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Реальные поставки военной помощи НАТО на Украину начались в марте–апреле. Тогда стало понятно, что российская армия в значительной степени уничтожила артиллерию и склады вооружения. Поэтому возникла острая необходимость в поставках гаубиц М-777 и прочего вооружения. Американские HIMARS заменили крупнокалиберные РСЗО «Смерч» и «Ураган», отметил депутат.

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А вот военную летную технику НАТО не планирует замещать. Это очень долго и дорого, пояснил Баевский. Поэтому украинская авиация в обозримом будущем может перестать существовать.