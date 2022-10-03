Чиновник с Кубани признал оговоркой заявление о второй волне мобилизации | 360°

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Чиновник с Кубани признал оговоркой заявление о второй волне мобилизации

Кубанский чиновник Доморат назвал ошибкой призыв приходить ко второй волне мобилизации

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Начальник управления по развитию курортов администрации Туапсинского района Сергей Доморат объяснил оговоркой сказанные ранее слова о второй волне мобилизации, которой он якобы подлежит. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

Ранее в беседе с местным изданием чиновник заявил, что текущим условиям частичной мобилизации он не подлежит, и в военкомате ему якобы сказали «ждать второй волны». По словам Домората, он не служил и ему 40 лет.

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«Это я неправильно выразился. Мне в военкомате сказали, что я пока не соответствую критериям призыва в данный момент», — поделился чиновник.

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Также он отметил, что дальнейшее развитие частичной мобилизации пока никому — и ему в частности — ничего не известно. Доморат подчеркнул, что в комментарии он допустил и другую оговорку. По его словам, имелась ввиду вторая категория призывников, а не вторая волна мобилизации.

Частичная мобилизация в РФ

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