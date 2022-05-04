Многие медийные личности, писатели и музыканты поддерживают военных, освобождающих территорию Украины от националистов под предводительством киевского режима. Певица Юлия Чичерина все восемь лет поддерживает Донбасс. Специально для «360» она рассказала, почему не смогла остаться в стороне и зачем ездит на передовую вместе с российской армией.

Далее — прямая речь.

Волею судеб я оказалась свидетелем безнаказанных, бесчеловечных преступлений киевского режима: массовые убийства, насилие, расправа над любым инакомыслием.

И, конечно, я не смогла остаться в стороне, когда вот так запросто снайпер убивает бабушку в огороде, или электрика, ремонтирующего провода на столбе, или русского ребенка, играющего на спортивной площадке.

Думать своей головой

И так восемь лет, под вопиющее безразличие наших светлоликих сограждан, а порой и под язвительное шипение «нашего» шоу-бизнеса, радийщиков и телевизионщиков.

Часть [артистов, которые не поддерживают Россию, ] — открытые враги России. Они пытаются сохранить какие-то свои активы «за бугром», не понимая, что Рим предателям не платит — все у них заберут и оставят только тем, кто будет активно сражаться против России.

Другие застыли от страха и не могут решить — бить или бежать. Их необходимо подтолкнуть в нужную сторону и поддержать нужным способом. Нужно, чтобы ответственные профессионалы занимались этим вопросом.

Есть и такие, которые в любой ситуации все превращают в шоу-бизнес: в пасхальную неделю имитируют черную мессу в Кремлевском концертном зале или перекодируют МХАТ [в соцсеть] Бузовой с миллионами подписчиков. Но в исторически сложный момент нужно всем думать своей головой, а не спрашивать у Киркорова. Так победим.

Патриотизм — серьезная идея

Воспитывать патриотический дух россиян нужно с пеленок, во всех образовательных учреждениях. Патриотизм — это серьезная идея, которую нужно развивать, усиливать и поддерживать.

Все детские дома должны стать суворовскими училищами, все высшие чиновники должны иметь боевые заслуги, быть на госслужбе и отвечать перед трибуналом.

В обществе утерян кодекс защиты Родины, где стар и млад при любой беде идут защищать своих. За 30 лет воспитали потребителей, которым все должны.

Но есть воины, которые сейчас отстаивают интересы России. Они обязательно вернутся с победой и все поменяют

Уверяю вас: там есть и поэты, и писатели, и музыканты, и рэперы, и режиссеры, и министры. Так что готовьтесь к счастливому будущему, в котором трусам и пройдохам не будет места.

Будущее внезапно, война непредсказуема, буднями это не назвать — много событий, люди все как на подбор пришли отстаивать интересы России.

А донбасские за восемь лет воспитали бесстрашную армию. Очень много реальных героев

Проводить концерты на передовой, конечно, нужно, потому что «после боя сердце просит музыки вдвойне». Музыка усиливает и объединяет, расслабляет в стрессовых ситуациях, что необходимо в такой тяжелой работе.

Похоже, это самое важное из дел, которые выпали на мою долю. Это самый серьезный вызов за всю мою жизнь, и я не могла не вступить в этот поединок. И ничуть не жалею.

Другая правда

Американская колония на территории УССР нанимает на работу людей, которые в интернете занимаются буллингом политического инакомыслия. Конечно же, я столкнулась с профессиональным воздействием, которое тянется уже многие годы. Угрозы убийства, распространение сплетен, оскорбления и прочая фигня — я понимаю, что это их оружие, спасибо, пиндосы, вы меня очень закалили постоянным руганием и пуганием.

Если украинское общество будет находиться под флагами и юридическим полем России, с информационными ресурсами России, то, конечно же, все встанет на места. Если натовской колонией — у них будет другая правда. Она еще более кристаллизуется и на контрасте будет помогать проявляться нашей.