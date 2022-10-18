Четверых одним ударом. Начальник расчета ЗРК «Тор» — о работе на спецоперации | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 08:26 Четверых одним ударом. Начальник расчета ЗРК «Тор» — о работе на спецоперации Минобороны России показало, как расчеты ЗРК «Тор» уничтожили средства нападения с воздуха

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Российские военные используют для защиты от ударов с воздуха зенитные ракетные системы «Тор». Они способны вести до 42 целей, а бить одновременно по четырем. Минобороны России показало, как расчеты уничтожили очередное средство воздушного нападения Вооруженных сил Украины.

Военные сравнивают комплекс с щитом. ЗРК «Тор» прикрывает огневые позиции и колонны техники. На его счету — сотни успешно сбитых аэродинамических целей, будь то беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты, самолеты или высокоточные противорадиолокационные ракеты.

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Начальник расчета ЗРК «Тор» рассказал, что комплекс позволяет сопровождать до 42 целей, оцифровывать до 10, одновременно поражать до четырех объектов.

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«В самом начале специальной операции, мы на вторые сутки поразили Bayraktar. Нас пугали им, а оказалось, это одна из самых простых целей. Летит прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте», — рассказал он.

Расчеты дежурят круглые сутки. Ради безопасности они меняют позиции после каждого пуска. На видео попал один из них. Военные поразили очередное средство воздушного нападения.