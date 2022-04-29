Четыре жителя Первомайска получили ранения из-за обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли Первомайск. За последние сутки они шесть раз открывали огонь по мирным жителям. В результате были ранены четыре человека, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

Со стороны ВСУ применялось тяжелое вооружение. По Первомайску бойцы украинской армии выпустили 31 артснаряд калибром 152 миллиметра и 20 ракет реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». В результате обстрела повреждения получили девять домов, коммунальное автотранспортное предприятие и рейсовый пассажирский автобус.

Тем временем Следком России начал проверку информации о подготовке националистами провокации в Лимане — одном из самых крупных железнодорожных узлов Донбасса. В Минобороны России рассказали, что украинские бойцы обстреляли жилые районы, чтобы показать разрушения западным журналистам и заявить, что огонь вели российские военные.