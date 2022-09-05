Спецоперация 05 сентября 2022, 09:14 Поделиться Telegram

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Viber Четыре жителя ДНР пострадали при обстрелах ВСУ за сутки Штаб теробороны ДНР сообщил о 4 пострадавших при обстрелах ВСУ 4 сентября РИА «Новости»

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Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ в период с 08:00 4 сентября до 08:00 5 сентября. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Среди пострадавших — 64-летний житель Кировского района Донецка и трое жителей Горловки 67, 49 и 38 лет, следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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Помимо Донецка и Горловки, в предыдущие сутки украинские боевики обстреливали Зайцево, Макеевку, Пантелеймоновку, Луганское, Гольмовский, Широкую Балку, Озеряновку и другие населенные пункты ДНР.

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Уже к вечеру 4 сентября ВСУ выпустили по территории республики 165 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 «Ураган», РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра.

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