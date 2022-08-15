Четыре жителя ДНР погибли и 14 были ранены при обстрелах ВСУ за сутки

Жизни четырех мирных жителей Донецкой Народной Республики унесли обстрелы ВСУ за минувшие сутки. Более 10 человек были ранены, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 14 августа до 08:00 15 августа, в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР погибли четыре человека и еще 14 мирных жителей получили ранения, один из них подорвался на мине ПФМ-1», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

В понедельник украинские военные продолжили обстрелы Куйбышевского района Донецка, подчеркнули в штабе. Обстрел жилых кварталов ВСУ ведут с позиций в Невельском, применяя против мирного населения артиллерию калибром 152 миллиметра.