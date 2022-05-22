Четыре жилых дома повреждены при обстрелах Первомайска со стороны ВСУ

Четыре жилых дома за сутки пострадали при обстрелах Первомайска со стороны Украины. Это следует из сводки представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Вооруженные силы Украины 21 мая обстреляли Первомайск дважды: в 13:20 и в 14:00 со стороны населенного пункта Золотое-4. Применялись минометы калибром 120 миллиметра (выпущено 12 мин). Появились кадры последствий одного из обстрелов.

Уже утром 22 мая, в 05:00, ВСУ вновь ударили по Первомайску со стороны населенного пункта Горское. Выпущено двеять снарядов из артиллерийского орудия 122 миллиметра.

Накануне стало известно, что силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль крупный укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной.

Народная милиция взяла под контроль почти все населенные пункты республики. Министр обороны России Сергей Шойгу 20 ма сообщил, что освобождение ЛНР близится к завершению.