Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о том, что в контролируемом Киевом в Запорожье слышны четыре взрыва.

«В Запорожье громко! В городе было слышно четыре взрыва», — написал Рогов добавив, что все подробности будут известны позже.

Меньше чем через час после первой публикации, Рогов сделал вторую, в которой сообщил, что, по предварительной информации, четыре мощных взрыва произошли в Заводском районе Запорожья.

Несколькими днями ранее Рогов заявил, что нынешние власти Украины не имеют законных, исторических и моральных прав на Запорожскую область. Он пояснил, что города Северного Причерноморья — Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье — никогда не были украинской землей. Эти земли, как напомнил член военно-гражданской администрации региона, создали русские цари и государственные деятели. Украина, по его словам, не может распоряжаться их судьбой.

В июле Рогов выступил за то, чтобы в Запорожье постоянно дислоцировались российские войска. Они выступят гарантией безопасности местных жителей от попыток агрессии со стороны нацистов.