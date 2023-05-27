Спецоперация 27 мая 2023, 15:13 Четыре склада ВСУ уничтожили в ходе спецоперации за сутки Минобороны: ВС России уничтожили 4 склада противника за сутки РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили за минувшие сутки четыре склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Два склада 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад противника поразили в районах населенных пунктов Новомихайловка (Донецкая Народная Республика) и Степовое (Запорожская область)

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Еще один склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ подразделения ВС России уничтожили на Купянском направлении — в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Склада боеприпасов, расположенного в районе Авдеевки, лишилась также 110-я механизированная бригада ВСУ.

По данным Минобороны, с начала проведения СВО российские военные уничтожили уже 429 самолетов ВСУ, 235 вертолетов, 4353 беспилотника, 424 ЗРК, более 9300 танков и других боевых бронированных машин, а также сотни единиц другой техники и вооружения.