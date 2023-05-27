27 мая 2023, 15:13
Четыре склада ВСУ уничтожили в ходе спецоперации за сутки
Минобороны: ВС России уничтожили 4 склада противника за сутки
Российские военные уничтожили за минувшие сутки четыре склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Два склада 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад противника поразили в районах населенных пунктов Новомихайловка (Донецкая Народная Республика) и Степовое (Запорожская область)
Реклама
Еще один склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ подразделения ВС России уничтожили на Купянском направлении — в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики.
Склада боеприпасов, расположенного в районе Авдеевки, лишилась также 110-я механизированная бригада ВСУ.
По данным Минобороны, с начала проведения СВО российские военные уничтожили уже 429 самолетов ВСУ, 235 вертолетов, 4353 беспилотника, 424 ЗРК, более 9300 танков и других боевых бронированных машин, а также сотни единиц другой техники и вооружения.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама