Четыре склада ВСУ с горючим и боеприпасами разгромили российские военные

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации на Украине 30 апреля. За предыдущую ночь российская армия нанесла удары по пяти военным объектам противника высокоточными ракетами воздушного базирования.

«Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов», — говорится в сообщении.

RT отметил, что российская артиллерия поразила 389 украинских объектов. В том числе 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Также военные сбили два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» над Горловкой в ДНР и Снежковкой в Харьковской области.

Российские средства ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотников, среди них три Bayraktar TB2, над Горловкой, Червоным Осколом, Петмановом, Краматорском и другие населенными пунктами.