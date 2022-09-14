Четыре мирных жителя погибли при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ | 360°

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Четыре мирных жителя погибли при обстреле поселка Гольмовский со стороны ВСУ

Штаб теробороны сообщил о гибели четырех жителей ДНР в Гольмовском под обстрелом ВСУ

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Четыре человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в Гольмовском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. Еще один человек пострадал.

«Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Гольмовский, по улице Больничной погибли четыре мирных жителя и еще один человек получил ранение», — указано в сообщении.

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Кроме того, под обстрел попал Дворец культуры в Светлодарске. Здесь ранена женщина.

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В штабе призвали местных жителей не выходить из дома без лишней надобности.

13 сентября стало известно о гибели одного мирного жителя Донецкой Народной Республики за сутки при обстрелах со стороны Украины. Еще пять человек пострадали. Двое получили ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1.

ДНР

ВСУ

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