Четыре человека стали жертвами обстрелов Горловки со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате атак погибли четыре человека, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Еще девять человек пострадали, уточнили в Telegram-канале штаба.

«Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать Горловку. <…> Четыре человека погибли и еще девять получили ранения», — уточнили в штабе теробороны ДНР.

Местных жителей призвали не выходить из дома без крайней необходимости, а во время обстрелов — не покидать убежища.

Ранее штаб терробороны ДНР заявил об атаке Калининского района Горловки. Украинские военные открыли огонь вечером 10 июня. Сначала штаб сообщил о пятерых раненых, включая подростка. Позже появилась информация, что их количество выросло до шести человек.

Войска Украины продолжают обстреливать не только Горловку. Утром силовики выпустили по Донецку 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Город атаковали из населенного пункта Северное. Также под обстрелы ВСУ попали Гольмовский, Минеральное и Александровка.