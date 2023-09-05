Спецоперация 05 сентября 2023, 15:52 Четыре атаки штурмовых групп ВСУ отразили на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ отразили 4 атаки штурмовиков ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения Южной группировки войск ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Штурмовики ВСУ пытались атаковать неподалеку от населенных пунктов Клещеевка и Веселое Донецкой Народной Республики, уточнили в ведомстве.

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В министерстве также сообщили, что потери противника за сутки на указанном направлении составили до 225 военнослужащих. В это число входят как погибшие, так и раненые. Кроме того, украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, девяти автомобилей, произведенной США артиллерийской системы М777 и боевой машины РСЗО «Град».

«Также в районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — добавили в Минобороны.

Ранее российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки. Кроме того, ВС России отразили пять атак штурмовых групп противника в районе Артемовска и три атаки в районе Марьинки.