Четверо военных ВСУ сдались бойцам «Ахмата» под Северодонецком

Четверо украинских военнослужащих сложили оружие в в населенном пункте Боровское под Северодонецком. Они сдались в плен спецподразделению «Ахмат».

«Люди, которые не имеют абсолютно никакого желания воевать, по сути своей, люди, которых насильно загоняют рыть окопы. Представители теробороны и один мобилизованный», — привело РИА «Новости» слова помощника главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова.

Как заявил помощник главы республики, сдающиеся в плен бойцы ВСУ каждый раз находятся в удручающем состоянии. Он рассказал, что военнослужащие «Ахмата» незаметно подошли к одной из позиций украинских солдат и предложили им сложить оружие. В Боровском были еще 16 бойцов, которые решили сдаться, но их уничтожили свои же.

«Когда на той стороне [украинские силовики] узнали, что они сдаются, их обстреляли из „Градов“. Их же товарищи уничтожили эту группу», — сообщил Алаудинов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале подчеркнул, что украинские военные верят мифам о кровожадности российских солдат, поэтому боятся сдаться. Но он в очередной раз заверил, что сложившим оружие украинцам ничего не угрожает.