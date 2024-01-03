03 января 2024, 09:22
Четверо российских бойцов двое суток отбивали атаки ВСУ и удержали позицию
Минобороны: четверо российских военных двое суток сдерживали атаки ВСУ
Четверо российских военных на протяжении двух суток отбивали атаку украинских боевиков на свои позиции и удержали важный опорный пункт. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Военнослужащий рассказал, что вместе с тремя товарищами захватил позицию ВСУ, после чего им двое суток пришлось держать оборону.
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«Мы взяли захваченную украинцами местность и держали оборону вчетвером. Нас обстреливали минометы и беспилотники. Они били всем, чем только могли, но выбить так и не смогли. Потом успокоились и отстали от нас. Поняли, что мы русские пацаны и так просто позиции не сдаем», — отметил он.
Боец признался, что им было тяжело, однако в условиях боевых действий такая работа необходима.
«Мы же мужчины, должны работать. Какой-то адреналин для себя есть, конечно», — добавил военный.
В декабре стало известно о подвиге российского солдата, который под обстрелом украинского дрона спас раненого сослуживца.
Минобороны РФ
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