Спецоперация 03 января 2024, 09:22 Четверо российских бойцов двое суток отбивали атаки ВСУ и удержали позицию Минобороны: четверо российских военных двое суток сдерживали атаки ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Четверо российских военных на протяжении двух суток отбивали атаку украинских боевиков на свои позиции и удержали важный опорный пункт. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащий рассказал, что вместе с тремя товарищами захватил позицию ВСУ, после чего им двое суток пришлось держать оборону.

Реклама

«Мы взяли захваченную украинцами местность и держали оборону вчетвером. Нас обстреливали минометы и беспилотники. Они били всем, чем только могли, но выбить так и не смогли. Потом успокоились и отстали от нас. Поняли, что мы русские пацаны и так просто позиции не сдаем», — отметил он.

Боец признался, что им было тяжело, однако в условиях боевых действий такая работа необходима.

«Мы же мужчины, должны работать. Какой-то адреналин для себя есть, конечно», — добавил военный.

В декабре стало известно о подвиге российского солдата, который под обстрелом украинского дрона спас раненого сослуживца.