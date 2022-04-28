Четверо детей и 15 взрослых пострадали при обстреле Макеевки «Ураганами» ВСУ

Украинские войска использовали реактивные системы залпового огня «Ураган» для обстрела города Макеевка в Донецкой Народной Республике. Ранения получили 15 взрослых и четверо детей. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили представители республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

Обстрел начался около 18:50 по московскому времени со стороны населенного пункта Очеретино. Всего по городу выпустили три реактивных снаряда.

Троих взрослых и двоих детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также известно о повреждении взрывами жилого фонда и объектов гражданской инфраструктуры.

По данным Народной Милиции ДНР, в четверг, 28 апреля, под обстрел со стороны украинских войск попали семь населенных пунктов. В результате погибли шесть мирных жителей. 26 человек, включая детей получили ранения.