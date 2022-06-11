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    11 июня 2022, 17:54

    Чешский наемник ВСУ погиб в Донбассе

    Глава МИД Чехии Липавский сообщил о смерти гражданина республики в Донбассе

    Максим Зинкин

    Наемник из Чехии, участвовавший в боевых действиях против мирного населения ЛНР и ДНР на стороне Украины, погиб в Донбассе. Об этом телеканалу ct24 сообщил глава МИД республики Ян Липавский.

    «Я могу подтвердить, что гражданин Чехии умер на Украине. Наше посольство в Киеве занимается ситуацией», — заявил он.

    Глава дипведомства добавил, что министерство пытается связаться с семьей мужчины в Чехии. По его словам, тело наемника завтра должны перевезти в Харьковскую область.

    Липавский признался, что ему не известно точное количество чехов, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе.

    «Это больше вопрос к Минобороны, где происходит определенная работа в этом направлении. У ведомства есть осведомленность, например, о журналистах и гуманитарных работниках», — сказал глава МИД.

    Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области.