Чешский наемник ВСУ погиб в Донбассе

Наемник из Чехии, участвовавший в боевых действиях против мирного населения ЛНР и ДНР на стороне Украины, погиб в Донбассе. Об этом телеканалу ct24 сообщил глава МИД республики Ян Липавский.

«Я могу подтвердить, что гражданин Чехии умер на Украине. Наше посольство в Киеве занимается ситуацией», — заявил он.

Глава дипведомства добавил, что министерство пытается связаться с семьей мужчины в Чехии. По его словам, тело наемника завтра должны перевезти в Харьковскую область.

Липавский признался, что ему не известно точное количество чехов, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе.

«Это больше вопрос к Минобороны, где происходит определенная работа в этом направлении. У ведомства есть осведомленность, например, о журналистах и гуманитарных работниках», — сказал глава МИД.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области.