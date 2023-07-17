Спецоперация 17 июля 2023, 14:23 Чертова дюжина попыток атаковать на Донецком направлении стоила ВСУ до 320 бойцов Минобороны: российская армия отбила 13 атак ВСУ на Донецком направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Южная группировка войск за сутки отбила 13 атак украинских военных на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. В итоге противник потерял свыше трех сотен бойцов.

По данным ведомства, ВСУ пытались атаковать российских военных в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка в Донецкой Народной Республике.

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Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 320 бойцов. Также они лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, артсистемы М777, САУ Krab, гаубицы «МСТА-Б», двух противотанковых пушек «Рапира», а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, подчеркнули в министерстве.

Кроме того, ВС РФ уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Новоегоровки (ЛНР), Краматорска и Водяного (ДНР).