Спецоперация 07 мая 2023, 09:55 Чернышенко рассказал о возможности бесплатно отправить посылку участникам СВО Вице-премьер Чернышенко: посылки до 10 килограммов участникам СВО доставляют бесплатно РИА «Новости»

Читать 360tv в

В преддверии Дня Победы посылки весом до 10 килограммов для участников специальной военной операции начали доставлять бесплатно. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, указания переданы во все почтовые отделения страны, включая новые российские регионы. Возможность бесплатно отправить посылку появилась с начала мая. Он добавил, что количество посылок от одного отправителя не ограничено.

Реклама

«Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов. Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы», — процитировало Чернышенко РИА «Новости».

Россияне за неделю перечислили 67 миллионов рублей «Сбору военкоров» для помощи бойцам СВО. На эти средства закупят 200 квадроциклов для подразделений и необходимые вещи для бойцов, сообщил один из организаторов сбора Михаил Кузнецов. Он отметил, что идея сбора средств появилась в прошлом году на встрече с военными корреспондентами. За год удалось собрать почти шесть миллиардов рублей.