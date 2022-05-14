Появились кадры уничтожения понтонной переправы ВСУ через Северский Донец

Минобороны опубликовало видео с уничтожением понтонной переправы и подразделений украинских боевиков при попытке переправиться через реку Северский Донец. Огнем артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула.

Украинских военных на боевых машинах пехоты, которые попытались переправиться через Северский Донец на понтонной переправе, засек беспилотник. Разведку проводило мотострелковое подразделение ВС РФ.

Артиллерийским огнем переправу разрушили, она затонула. Бронетехнику противника с экипажами уничтожили российские артиллеристы и экипажи боевых машин пехоты. Часть бронетехники ВСУ захватили российские военнослужащие, отметили в министерстве.