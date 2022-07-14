Через порт в Мариуполя станут экспортировать зерно и импортировать стройматериалы

Власти ДНР собираются использовать порт Мариуполя для импорта строительных материалов и экспорта металла, угля, зерна. Такое заявление сделал глава республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Для нас важно полноценное восстановление работы мариупольского порта. С учетом того, что электроэнергия уже подведена мы можем уже говорить о планировании достаточно серьезных объемов перевалки с одной стороны, с другой стороны поставок продукции, — сказал Пушилин.

Он добавил, что в первую очередь перевозить собираются стройматериалы, которые необходимы в больших количествах. Также в планах — экспортировать металл, зерно, уголь.

Морской порт Мариуполя начал работать в штатном режиме еще в конце весны. Российские военные разминировали порт, после этого его смогли покинуть заблокированные иностранные суда.