Спецоперация 07 апреля 2024, 11:26 Череда взрывов прогремела в Одессе «Общественное»: в Одессе вспыхнул пожар после взрывов Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Взрывы прогремели в Одессе в ночь на 7 апреля, в городе произошел пожар. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Пожарные локализовали возгорание, несколько объектов получили повреждения. Украинские военные подтвердили информацию о взрывах.

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«Возник пожар <…> Повреждены административное и техническое здания», — указали в пресс-службе ВСУ.

Ранее украинские боевики ударили по нескольким населенным пунктам в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что атаке подверглись поселок Ленинский Шебекинского округа и село Дроновка в Грайворонском городском округе.

В результате ударов беспилотников в Дроновке повредилась линия энергопередачи, сгорели четыре автомобиля. В Ленинском из-за сброшенной взрывчатки загорелась крыша жилого дома.