Спецоперация 25 мая 2023, 00:18 Чемпиона Украины по боксу ликвидировали в боях под Артемовском «РВ»: украинский профессиональный боксер Онищенко уничтожен в боях под Артемовском РИА «Новости»

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Бывший профессиональный спортсмен, чемпион Украины по боксу Александр Онищенко уничтожен в боях под Артемовском. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская весна».

До вступления в ряды украинской армии 30-летний боксер был успешным спортсменом и выиграл ряд турниров. Он был чемпионом страны и членом сборной. Обстоятельства ликвидации спортсмена не уточняются.

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Двумя днями ранее в боях под Артемовском уничтожили экс-чемпиона Украины по прыжкам с шестом Богдана Ходаковского. После начала спецоперации он стал снайпером ВСУ. В мирной жизни спортсмен выиграл несколько республиканских турниров.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Спартака» и украинской сборной Владислав Ващук вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), став солдатом Национальной гвардии. По словам Ващука, решение о вступлении в ВСУ он принял самостоятельно, присягу принял 18 мая. Для его близких это стало шоком.