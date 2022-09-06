Обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ унес жизнь мирного человека | 360°

Все новости

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Здоровье

06 сентября 2022, 21:25

Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые

Реклама

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:01

Арбузный кросс прошел в Одинцове

Мир

06 сентября 2022, 20:46

Лиз Трасс выступила с первой речью в должности премьера Британии

Знаменитости

06 сентября 2022, 20:45

Певец Александр Буйнов попал в больницу

Мир

06 сентября 2022, 20:44

Пентагон уведомил Россию о проведении испытательного пуска баллистической ракеты

Мир

06 сентября 2022, 20:01

Слова главы МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС оценили как техническое заявление

Эксклюзив

06 сентября 2022, 19:58

«Единственное решение». Идею сменить хиджабы на платки в школах назвали разумной

Спецоперация

06 сентября 2022, 12:17

Обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ унес жизнь мирного человека

Человек погиб при обстреле Каменки-Днепровской со стороны ВСУ

Читать 360tv в

Атака ВСУ по Каменке-Днепровской унесла жизнь мирного человека. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

Он отметил, что в ночь на 6 сентября населенный пункт подвергся налету дронов со стороны ВСУ.

Реклама

«Дроны со стороны украинских ВС, перелетев реку, наносили удары как по самой Запорожской АЭС, так и по инфраструктуре города», — поделился он.

Реклама

По его словам, сама Каменка-Днепровская тоже пострадала от обстрелов. Удары по населенному пункту наносили из ствольной артиллерии.

«Был убит, к сожалению, гражданский человек», — сказал Волга.

Об иных последствиях атаки региона с дронов пока не сообщается.

Однако представители администрации Энергодара ранее сообщали, что беспилотник ВСУ в ночь на 6 сентября сбросил снаряд на крышу городского паспортного стола. Эти слова представителей местных властей процитировал RT.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама