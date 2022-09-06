Обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ унес жизнь мирного человека | 360°

Спецоперация 06 сентября 2022, 12:17 Поделиться Telegram

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Viber Обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ унес жизнь мирного человека Человек погиб при обстреле Каменки-Днепровской со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Атака ВСУ по Каменке-Днепровской унесла жизнь мирного человека. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

Он отметил, что в ночь на 6 сентября населенный пункт подвергся налету дронов со стороны ВСУ.

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«Дроны со стороны украинских ВС, перелетев реку, наносили удары как по самой Запорожской АЭС, так и по инфраструктуре города», — поделился он.

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По его словам, сама Каменка-Днепровская тоже пострадала от обстрелов. Удары по населенному пункту наносили из ствольной артиллерии.

«Был убит, к сожалению, гражданский человек», — сказал Волга.

Об иных последствиях атаки региона с дронов пока не сообщается.

Однако представители администрации Энергодара ранее сообщали, что беспилотник ВСУ в ночь на 6 сентября сбросил снаряд на крышу городского паспортного стола. Эти слова представителей местных властей процитировал RT.

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