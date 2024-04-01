Спецоперация 01 апреля 2024, 05:15 «Человек на молекулы». На Украине ужаснулись новым российским авиабомбам ФАБ-3000 Экс-полковник СБУ Стариков сравнил российские ФАБ-3000 с ядерным оружием РИА «Новости»

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В России начали производить авиабомбы ФАБ-3000, мощность которых сравнима с тактическим ядерным оружием. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, сначала русские выпускали авиабомбы ФАБ-250, потом ФАБ-500, а сейчас уже ФАБ-3000, которые полностью разрушают все укрепленные районы ВСУ. Стариков сравнил новые российские бомбы по мощности с тактическим ядерным оружием.

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Кроме того, украинского эксперта встревожил тот факт, что ФАБ-3000 можно оснастить универсальным модулем планирования и коррекции. ФАБ-500, на которых его установили, уже наносят серьезный урон на линии боевого соприкосновения. В случае же с ФАБ-3000 речь пойдет об усугублении морально-психологического состояния бойцов ВСУ.

«Полторы тонны [взрывчатки] как… Если в кого-то попадет — человек на молекулы разлагается. Кто рядом есть, по крайней мере, километр два-три — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника», — заявил Стариков.

Экс-полковник СБУ переживает еще и том, что подобное оружие не запрещено военными конвенциями.

Ранее Forbes написал, что применение ФАБ-3000 увеличит риск для самолетов-носителей, так как из-за слабых аэродинамических характеристик авиабомб им придется приближаться к линии боевого соприкосновения.