Командир танковой роты 1-й Славянской бригады Арсен в беседе с военным корреспондентом Андреем Коцем рассказал о своей жизни и мотивах боевых действий на Украине по защите мирного населения Донбасса. Журналист привел отрывок разговора в Telegram-канале.

По его словам, он родился в Узбекистане, прожил там 12 лет, после этого вернулся в Россию. Воспитывали будущего героя мама, бабушка и дедушка.

«Тогда уже мне привили помогать тем, кто нуждается в помощи. Привили, что нет какой-то особенной национальности, как думают наши противники. Есть понятия — человек и человечность. Если видишь, что кто-то нуждается, — помоги», — рассказал он.

Арсен признался, что хорошо помнит свой первый бой.

«Это был штурм Каменки. Первый танк шел не мой, в нем на противотанковой мине подорвался товарищ. В самые первые моменты были тяжеловато собрать свое сознание, но рядом был хороший командир, знающий свое дело», — сообщил он.

Накануне капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал «360», что в ближайшее время Союзные войска полностью освободят Донбасс от ВСУ.