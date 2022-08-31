Передышка от обстрелов. Чего ждать от миссии МАГАТЭ в Запорожье

Миссия МАГАТЭ сегодня посетит Запорожскую АЭС. Визит продлится один день, однако шансы на то, что эксперты признают факты постоянных атак ВСУ на станцию, невелики. Хорошая новость в том, что прекращение обстрелов даст передышку местным жителям и российским военным.

Эксперты МАГАТЭ выехали на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии 31 августа направилась на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Наблюдателями стали представители десяти стран: Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии и Франции. Возглавил группу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Представители России и Украины не участвуют в визите, чтобы оценка была нейтральной и беспристрастной.

Инспекция атомной станции продлится лишь день. Делегации придется стоять в очереди в пропускном пункте, так как она прибудет на ЗАЭС через территорию, подконтрольную украинской стороне. Накануне миссия прилетела из Вены в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время общения с наблюдателями он заявил, что ожидает не только проверки, но и содействия в требованиях по демилитаризации станции, сообщил ТАСС.

Эксперты оценят физический ущерб, нанесенный станции, и условия труда персонала, осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также миссия определит работоспособность систем безопасности и охраны, решит, какие меры принять для обеспечения гарантий безопасности АЭС. Глава МАГАТЭ Гросси отметил, что они планируют оставить на объекте постоянную миссию.

Обстрелы станции

Запорожская атомная электростанция в самом начале спецоперации перешла под контроль России. Оперативный персонал продолжил контролировать состояние энергоблоков и следить за их безопасной эксплуатацией. То, что АЭС продолжает работу в нормальном режиме, подтвердил на заседании Совбеза ООН и гендиректор МАГАТЭ. Позже выяснилось, что украинская сторона готовила теракт на станции.

Со временем ВСУ перешли к открытым атакам. В июле украинские БПЛА сбросили две мины калибром 120 миллиметров на здание, расположенное вблизи АЭС. Среди людей жертв не было, но пострадали кровля и остекление. Со временем попытки нападения предпринимали все чаще: на станцию направляли дроны-камикадзе, обстреливали ее ракетами РСЗО БМ-27 «Ураган».

Последний раз станцию атаковали накануне приезда миссии МАГАТЭ. Украинские войска за сутки нанесли 57 ударов из ствольной артиллерии непосредственно по самому объекту и пустили беспилотники к учебному центру электростанции, инфраструктурному объекту на въезде в город, центральному входу в хранилище твердых радиоактивных отходов и зданию городской администрации.

При этом в Киеве утверждают, что российские войска сами обстреливают АЭС и пытаются спровоцировать катастрофу. Москва регулярно направляла в Совбез ООН документы с доказательствами того, что атаки совершает именно украинская сторона.

Долгоиграющих последствий не будет

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в разговоре с «360» напомнил, что киевский режим на протяжении нескольких недель активно добивался грандиозной медийной раскрутки ситуации вокруг Запорожской АЭС. Украина всячески пыталась оправдать свои агрессивные действия. Международное сообщество отреагировало как раз активизацией деятельности МАГАТЭ.

Приезд экспертов через Киев имеет определенную политическую окраску. Кроме того, если посмотреть на состав комиссии, то, конечно, в группу специалистов в первую очередь вошли граждане стран НАТО и союзников США. Так что вполне возможно, что представители Китая и Сербии будут отстранены от принятия решений внутри команды. И вопрос объективности в этих условиях неоднозначен Петр Колчин.

Он не исключил, что одной миссии международного агентства может не хватить для нормализации ситуации. Скорее всего, после отъезда специалистов украинские боевики вновь начнут провокации. Но можно ожидать, что на время визита комиссии прекратятся обстрелы как самой АЭС, так и прилегающих к ней населенных пунктов. Все ради создания позитивной картинки, считает собеседник «360».

По словам Колчина, реальным результатом визита миссии на станцию может стать установление какого-либо постоянного присутствия зарубежных экспертов на АЭС. Тем не менее серьезных дипломатических или политических последствий ожидать сложно. Все-таки МАГАТЭ — организация с ограниченным функционалом и узким профилем реализации своих интересов, добавил аналитик.

Передышка от обстрелов

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо рассказал, что прибытие делегации экспертов через территории, подконтрольные режиму Зеленского, — требование действующих украинских властей. Миссия изначально выступает на стороне Украины.

Но сам факт присутствия экспертов на территории ЗАЭС может быть использован российской стороной в тактических целях. Как Украина будет обстреливать атомную электростанцию, если на ее территории будет находиться международная делегация? Это время можно использовать для более приличного продвижения наших и союзных сил Иван Мезюхо.

Собеседник «360» также отметил, что времени, отведенного МАГАТЭ для независимой оценки ситуации на объекте, хватит. Достаточно даже нескольких часов, чтобы понять — именно с территории Украины происходит обстрел территории вокруг станции, именно Киев причастен к атомному шантажу. Однако рассчитывать на беспристрастность делегации экспертов не приходится, хотя это Россия решала, допускать ли их на территорию станции.