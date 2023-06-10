Спецоперация 10 июня 2023, 18:18 Чечня направит дополнительные полки в зону спецоперации Глава Чечни Кадыров заявил о формировании двух новых полков для участия в спецоперации РИА «Новости»

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Опытные бойцы из Чечни вошли в состав новых полков Минобороны России для поездки в зону проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что речь идет о новых полках «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня», сформированных Минобороны.

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«В нашем регионе из опытных бойцов сформировано два новых полка Министерства обороны „Ахмат — Россия“ и „Ахмат-Чечня“, которые совсем скоро отправятся в зону проведения специальной военной операции и покажут всем, кто сомневался, что Ахмат — Сила, Россия — мощь», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в боях с украинскими боевиками уже сейчас принимают участие более 6000 тысяч бойцов, входящих в состав 42-й дивизии. Она в составе 58-й армии Южного военного округа находится в Запорожской области.

Кадыров заявил, что на этом участке проведения специальной военной операции противник в ходе неудачных попыток контрнаступления потерял огромное количество танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley. Руководитель региона подчеркнул, что превращенную в металлолом западную переплавят на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.