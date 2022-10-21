Чеченцы из отряда «Ахмат» отбили попытку прорыва ВСУ | 360°

21 октября 2022, 10:36
Чеченцы из отряда «Ахмат» отбили попытку прорыва ВСУ
Глава Чечни Кадыров: ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на одном из участков
Вооруженные силы Украины попытались прорваться на одном из участков под контролем отряда специального назначения «Ахмат». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Как итог — уничтоженный танк, БМП, а также некоторое количество личного состава», — написал он.
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По его словам, «противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери». Кадыров также опубликовал видеоролик с последствиями провальной атаки атаки.
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До этого глава Чечни рассказал, как трое его детей, Ахмат, Эли и Адам, побывали на передовой. По его словам, сыновья сразу же после прибытия пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим солдатам России.
Рамзан Кадыров также сообщил, что чеченские бойцы заняли ферму, которая с 2014 года находилась под контролем Украины. Вылазку и захват осуществили всего шесть человек.
Рамзан Кадыров
ВСУ
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