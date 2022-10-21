Чеченцы из отряда «Ахмат» отбили попытку прорыва ВСУ | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 10:36 Чеченцы из отряда «Ахмат» отбили попытку прорыва ВСУ Глава Чечни Кадыров: ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на одном из участков РИА "Новости"

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Вооруженные силы Украины попытались прорваться на одном из участков под контролем отряда специального назначения «Ахмат». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Как итог — уничтоженный танк, БМП, а также некоторое количество личного состава», — написал он.

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По его словам, «противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери». Кадыров также опубликовал видеоролик с последствиями провальной атаки атаки.

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До этого глава Чечни рассказал, как трое его детей, Ахмат, Эли и Адам, побывали на передовой. По его словам, сыновья сразу же после прибытия пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим солдатам России.

Рамзан Кадыров также сообщил, что чеченские бойцы заняли ферму, которая с 2014 года находилась под контролем Украины. Вылазку и захват осуществили всего шесть человек.