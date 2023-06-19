Спецоперация 19 июня 2023, 22:42 Чеченский батальон отбил атаки ВСУ на Запорожском направлении Кадыров: бойцы батальона «Восток-Ахмат» отбили атаки ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Чеченские военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров Telegram-канале

«Благодаря грамотным и слаженным действиям наших воинов украинские подразделения вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для нас», — сказал он

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По словам Кадыров, боевики ВСУ впустую обстреляли жилой сектор, откуда Вооруженные силы России перед этим эвакуировали мирных жителей. Глава Чечни предрек, что спустя время украинская пропаганда будет говорить, что именно российская армия уничтожила гражданские объекты, тогда как «в действительности этим занимаются бандеровские и натовские силы».

Кадыров добавил, что бойцы ВС РФ лишают противника возможности корректировки огня и оперативно сбивают вражеские беспилотники.

Минобороны России днем 19 июня сообщали, что отечественные бойцы пресекли две атаки ВСУ около населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.