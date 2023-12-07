Спецоперация 07 декабря 2023, 20:05 Чеченские бойцы подорвали вышку связи в Белгородской области Кадыров похвалил бойцов «Ахмата», взорвавших вышку связи в Белгородской области

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Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России специально устроили взрыв вышки ретранслятора в Белгородской области, чтобы лишить противника возможности вызвать подкрепление. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«[Поразили] точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области. Это позволило быстро перехватить инициативу и уничтожить противника», — написал он.

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Глава Чечни подчеркнул, что после взрыва вышки украинские военные лишились связи и не смогли вызвать на подмогу подкрепление. Он выразил благодарность бойцам и командирам за «грамотную организацию специальных операций». Кадыров также поделился кадрами подрыва вышки.

Батальон «Запад-Ахмат»отправили охранять границы и противостоять украинским диверсионным группам в Белгородской области в июне. Кадыров тогда заявил, что чеченцы будут заниматься предотвращением диверсионных вылазок ВСУ в приграничный район.