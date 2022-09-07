Чеченские бойцы из двух элитных подразделений отправились в зону проведения СВО | 360°

Спецоперация 07 сентября 2022, 20:16 Поделиться Telegram

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Viber Чеченские бойцы из двух элитных подразделений отправились в зону проведения СВО Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке новых бойцов в зону проведения спецоперации Diego González / Unsplash. com

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В зону проведения спецоперации на Украине с территории Чечни отправились бойцы двух элитных подразделений, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что добровольцы будут выполнять задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным.

«Чеченские бойцы, среди которых и обладатели краповых беретов, решительно настроены на борьбу с укронацистами. Для большинства из них это далеко не первая отправка в Донбасс», — заявил Рамзан Кадыров.

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По словам главы республики, задачи перед добровольцами остаются прежними. Это нейтрализация украинских военных, защита мирного населения Донбасса и оказание необходимой помощи.

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Спецоперация спасет мир от наступления апокалипсиса, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что российская политика направлена на недопущение третьей мировой войны.

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