Чеченские бойцы из двух элитных подразделений отправились в зону проведения СВО | 360°

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Чеченские бойцы из двух элитных подразделений отправились в зону проведения СВО

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке новых бойцов в зону проведения спецоперации

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В зону проведения спецоперации на Украине с территории Чечни отправились бойцы двух элитных подразделений, написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что добровольцы будут выполнять задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным.

«Чеченские бойцы, среди которых и обладатели краповых беретов, решительно настроены на борьбу с укронацистами. Для большинства из них это далеко не первая отправка в Донбасс», — заявил Рамзан Кадыров.

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По словам главы республики, задачи перед добровольцами остаются прежними. Это нейтрализация украинских военных, защита мирного населения Донбасса и оказание необходимой помощи.

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Спецоперация спасет мир от наступления апокалипсиса, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что российская политика направлена на недопущение третьей мировой войны.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

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