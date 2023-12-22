Спецоперация 22 декабря 2023, 08:44 Частные дома в районе Торского превратили в огневые позиции ВСУ Офицер Марочко: ВСУ устроили в сельских домах позиции для обстрела Кременной РИА «Новости»

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Украинские войска оборудовали в поселке Заречное в ДНР огневые позиции для обстрелов города Кременная в ЛНР. Они расставили вооружения во дворах частных домов, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Поселок Заречное находится к северо-западу от села Торского. Офицер заявил, что из этого населенного пункта обстреливали Кременную и ее окрестности. Подразделения Вооруженных сил Украины, по его словам, превратили жилой сектор в огневые точки ствольной артиллерии.

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«Позиции традиционно располагаются во дворах частных домовладений, а для укрытия используют подвалы», — сказал он.

Украинские военные применяли тактику «живого щита» в Угледаре, Мариуполе и Артемовске. В Часовом Яре склады ракетно-артиллерийского вооружения устроили в подвалах многоэтажек и частном секторе.