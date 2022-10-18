Важное 18 октября 2022, 12:24 Частичную мобилизацию в выполнивших задание регионах остановили — Песков Пресс-секретарь президента РФ Песков: частичную мобилизацию остановили в ряде регионов РИА «Новости»

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Процесс частичной мобилизации в некоторых регионах России, выполнивших задание, уже исчерпан и остановлен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Представитель Кремля объяснил, что Министерство обороны установило для каждого региона мобилизационные показатели по численности, и ряд регионов уже сообщил о достижении этих показателей.

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«Таким образом, сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — отметил Песков.

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Решение о завершении частичной мобилизации по всей стране президент пока не принимал и в ближайшее время не планирует, уточнил Песков. Он пообещал проинформировать журналистов, если ситуация по данному вопросу изменится.

Частичная мобилизация в Московской области завершилась раньше срока, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В регионе работало 30 военкоматов. Семьи военнослужащих продолжат обеспечивать вниманием и заботой, пообещал глава Подмосковья.