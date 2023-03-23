Спецоперация 23 марта 2023, 07:29 «Частичка тепла из дома». Минобороны показало, как письма попадают в руки бойцов СВО Минобороны показало на видео работу фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ

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Минобороны показало на видео, как работает фельдъегерско-почтовая связь ВС России. Это единственный и уникальный вид почтовой связи, позволяющим доставлять бойцам СВО все виды почтовых отправлений.

Родные и близкие военнослужащих, написав письмо или оформив посылку, сдают их на отправку в ближайшее отделение почтовой связи. Военные связисты на узле связи ФПС сортируют письма, а потом их на грузовых автомобилях развозят по воинским частям. Машины фельдъегерско-почтовой связи под охраной ежедневно бывают на передовой.

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Письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями приходят со всей страны.

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«Это больше чем просто посылка — это поддержка, забота, частичка тепла из дома. И все очень рады их получать, у всех улыбки», — рассказала сотрудница почты.