Часть железнодорожных линий обесточило на Украине | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 11:08 Часть железнодорожных линий обесточило на Украине Украинские железные дороги: после ударов на маршруты вывели резервные тепловозы

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На Украине после ударов по объектам энергетической инфраструктуры оказалась обесточена часть железнодорожных веток. Об этом сообщил оператор украинских железных дорог в своем Telegam-канале.

На маршруты вывели резервные тепловозы.

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«В связи с утренними обстрелами энергетической инфраструктуры обесточены участки», — говорится в сообщении.

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Еще задерживаются три поезда из Киева — на Днепр, Краматорск и Ужгород. По графику движутся около 80% находящихся сейчас в пути составов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что обстрелы повредили объекты критической инфраструктуры украинской столицы. В некоторых районах города сейчас также отсутствует водоснабжение. Свет пропал в Киеве, Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпени, Стоянке.

Мощный пожар произошел сегодня и в Запорожье. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, после чего здесь начались отключения света. Атаке подвергся и Харьков. В городе приостановили работу метрополитена.