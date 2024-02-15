Спецоперация 15 февраля 2024, 11:49 Часть украинской группировки попала в окружение в ДНР Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России окружили часть сил ВСУ под Донецком РИА «Новости»

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Российские подразделения взяли в окружение часть группировки Вооруженных сил Украины под Донецком. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком перерезана, часть ее — под плотным огневым контролем, по сути, в окружении», — подчеркнул он.

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Кимаковский добавил, что боевики ВСУ пытаются покинуть некоторые позиции, но при этом несут потери среди личного состава.

Как сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские военные начали минировать территории в районе Донецка из-за активного наступления российских войск. По его словам, взрывчатки устанавливают восточнее населенного пункта Часов Яр.

За рубежом понимают сложное положение ВСУ. Военный эксперт Карло Масала в интервью ZDF сообщил, что украинская армия в скором времени потеряет контроль над еще большим количеством территорий. Он напомнил, что боевикам ВСУ не хватает оружия.