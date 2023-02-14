Спецоперация 14 февраля 2023, 01:35 Часть расстрелявшего российских пленных отряда ВСУ уничтожили «РВ»: причастных к расстрелу военнопленных россиян украинских боевиков ликвидировали

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Российские военные ликвидировали часть отряда ВСУ, казнившего пленных солдат в Макеевке. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным портала, мотострелки группировки «О» устроили штурм позиции украинских военных, двигаясь в направлении Красного Лимана.

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«В ходе боя к ним попал с тяжелым ранением украинец из 80-й ОДШБр — подразделения, бойцы которого расстреляли российских военных в Макеевке», — говорится в сообщении.

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Раненому оказали первую помощь, но он скончался из-за тяжелого повреждения бедренной артерии и большой потери крови по пути в госпиталь. Остальные военные ВСУ погибли в ходе атаки.

Следственный комитет ранее инициировал расследование факта расстрела украинскими националистами, предположительно, военнопленных из России. Правоохранители сослались на появившееся в интернете видео. На нем запечатлено, как украинские военнослужащие расстреливают трех солдат. Предположительно, убитые были российскими военнопленными. В ООН указали на подлинность записи.