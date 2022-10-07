«Часть рабочего процесса». Песков рассказал о дискуссиях в Кремле по поводу спецоперации | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 15:10 Поделиться Telegram

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Viber «Часть рабочего процесса». Песков рассказал о дискуссиях в Кремле по поводу спецоперации Песков рассказал о дискуссиях в Кремле по поводу спецоперации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал скрывать, что в ближайшем окружении Владимира Путина «есть разногласия» по поводу некоторых моментов спецоперации, но назвал это рабочими моментами. Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов The Washington Post о якобы случившемся расколе в администрации президента.

Песков отметил, что Путин «столкнулся с такими важными решениями, как мобилизация».

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«Есть разногласия по поводу таких моментов. Некоторые считают, что мы должны действовать по-другому. Но это все часть обычного рабочего процесса», — сообщил пресс-секретарь президента.

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Он не стал отрицать, что подобные дискуссии возникают «по поводу экономики, по поводу спецоперации», в сфере образования.

«Это часть нормального рабочего процесса, а не признак какого-то раскола», — вновь констатировал Дмитрий Песков.

Он опроверг информацию разведки США о том, что в ближайшем окружении российского президента якобы есть «человек, прямо бросающий ему вызов». По словам Пескова, это «абсолютно не соответствует действительности».

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