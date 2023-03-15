Спецоперация 15 марта 2023, 06:47 Часть промзоны на Купянском направлении перешла под контроль России Минобороны: войска России освободили часть промзоны на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские войска взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении, уничтожили диверсионную группу и предотвратили переброску резервов Вооруженных сил Украины. Начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил России Сергей Зыбинский сообщил об этом РИА «Новости».

«На Купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — рассказал он.

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У населенного пункта Синьковка Харьковской области мотострелковые подразделения вскрыли и уничтожили диверсионно-разведывательную группу при 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сорвали две попытки переброски резервных сил.

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По данным Минобороны, российские силы ежедневно добиваются успехов на Купянском направлении. Во вторник они отчитались об уничтожении боевой машины пехоты, четырех гаубиц «Гвоздика», противотанковой пушки и трех автомобилей. ВСУ потеряли на этом направлении за сутки до 75 бойцов.