Спецоперация 10 июля 2023, 10:17 Часть поселка Теткино под Курском оказалась обесточена после обстрела со стороны ВСУ Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Теткино под Курском, часть поселка обесточена

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Утром 10 июля украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Курской области. Повреждены линии электропередачи, часть территории обесточена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения», — написал он.

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Всего со стороны ВСУ было восемь прилетов. Пострадавших нет, но повреждены окна, фасады, крыши около 10 домовладений. Губернатор Курской области пообещал, что собственникам помогут.

«Также под обстрел попала деревня Елизаветовка, последствия обстрела уточняются», — добавил глава.

Ранее украинские боевики обстреляли хутор в Курской области, пострадали двое рабочих. ВСУ вели огонь из минометов. По населенному пункту выпустили пять снарядов.

Регулярно обстрелам со стороны Украины подвергается также Белгородская область. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили более 40 снарядов по региону за сутки и сбросили взрывное устройство с беспилотника.