Часть населенных пунктов Днепропетровской области осталась без света | 360°

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Часть населенных пунктов Днепропетровской области осталась без света

Администрация Днепропетровской области: ряд населенных пунктов остался без электричества

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Ряд населенных пунктов Днепропетровской области остался без подачи электричества после попадания снарядов в объекты энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении региональной администрации в Telegram-канале.

«Ракеты попали по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света», — говорится в сообщении.

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К работе приступили все службы, спасатели ликвидируют последствия прилетов. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.

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«В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура. Просим всех экономить электричество», — добавили в администрации.

Также ранее стало известно, что взрывы произошли на электроподстанциях во Львовской области Украины, начались перебои с подачей электричества и связью.

Бывший замглавы МЧС Михаил Фалеев сообщал, высокоточные удары по инфраструктуре Украины остановят снабжение военных группировок националистов в Донбассе, Запорожье и Херсоне.

Специальная военная операция РФ на Украине

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